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Происшествия

На юге Москвы сгорела квартира

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Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на юге столицы. Об этом сообщает m24.ru со ссылкой на агентство "Москва". 

ЧП случилось около 09:40 мск 12 декабря. Очаг возгорания находился на пятом этаже, спасателям удалось вызволить из огня хозяина квартиры и передать его скорой. На тушение пожара ушло не более десяти минут.


12 декабря 2018, 11:01

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