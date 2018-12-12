На юге Москвы сгорела квартира

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на юге столицы. Об этом сообщает m24.ru со ссылкой на агентство "Москва".

ЧП случилось около 09:40 мск 12 декабря. Очаг возгорания находился на пятом этаже, спасателям удалось вызволить из огня хозяина квартиры и передать его скорой. На тушение пожара ушло не более десяти минут.



