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Происшествия

После введения военного положения на Украине начались погромы

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После введения военного положения на Украине и слов Петра Порошенко о возможности вторжения со стороны России украинские радикалы приступили к активным действиям. Они атаковали один из крупнейших торговых центров в стране, который, как оказалось, принадлежит российской компании, передает сайт "ТВ Центр".

"У нас исключительно мирный протест. Жечь покрышки и штурмовать здание не будем", – заверил активист. Однако свои лица молодчики предусмотрительно закрыли масками. Посетителей ТЦ пришлось эвакуировать. Протестующие требуют, чтобы торговый центр или закрыли, или национализировали.

29 ноября 2018, 13:34

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