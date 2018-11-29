После введения военного положения на Украине начались погромы

После введения военного положения на Украине и слов Петра Порошенко о возможности вторжения со стороны России украинские радикалы приступили к активным действиям. Они атаковали один из крупнейших торговых центров в стране, который, как оказалось, принадлежит российской компании, передает сайт "ТВ Центр".
"У нас исключительно мирный протест. Жечь покрышки и штурмовать здание не будем", – заверил активист. Однако свои лица молодчики предусмотрительно закрыли масками. Посетителей ТЦ пришлось эвакуировать. Протестующие требуют, чтобы торговый центр или закрыли, или национализировали.
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