В здании театральной школы Табакова обнаружили труп женщины

В комнате отдыха Московской театральной школы Олега Табакова на улице Чаплыгина в центре Москвы было обнаружено тело женщины, передает сетевое издание m24.ru. Следов насильственной смерти при наружном осмотре найдено не было. По предварительным данным, несчастная скончалась от остановки сердца. Тело отправлено в морг. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
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