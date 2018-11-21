Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки
По словам пострадавшей, сначала таксист проехал немного дальше места, которое она указала при вызове. Потом он долго разворачивался в узком дворе.
Когда водитель все-таки подъехал, москвичка встретила его юмором. "Я пошутила, что там смогу совершить маневр даже я, и намекнула, что водитель, наверное, купил свои права", – цитирует жертву нападения "Московский Комсомолец".
Женщина рассказала, что шофер отреагировал на шутку очень резко и отказался везти. Они с подругой начали настаивать на продолжении поездки, так как деньги за пользование такси с них все равно снимут. Тогда мужчина завез их в соседний двор, вытащил из автомобиля и накинулся на упавшую лицом на асфальт женщину.
"Мужчина начал бить меня ногами. Подруга пыталась остановить его, но он продолжал прыгать по мне", – поделилась пострадавшая. Выместив агрессию на беззащитной пассажирке, озверевший шофер уехал с места преступления.
Москвичку доставили в больницу, где ей диагностировали перелом носа и ноги, многочисленные ушибы и ссадины. Полиция уже установила личность нападавшего. Оказалось, что это некий 46-летний уроженец Воронежской области Сергей. Мужчина подрабатывал в такси на арендованной машине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Стаж злоумышленника за рулем – 20 лет. Он имеет двоих детей и ранее неудачно баллотировался в депутаты Борисоглебской городской Думы в Воронежской области.
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