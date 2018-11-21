Озверевший таксист сломал нос пассажирке из-за шутки

Инцидент произошел ночью 18 ноября в Москве. Жительница столицы решила вернуться от подруги домой на такси, но водитель зверски избил ее.

По словам пострадавшей, сначала таксист проехал немного дальше места, которое она указала при вызове. Потом он долго разворачивался в узком дворе.

Когда водитель все-таки подъехал, москвичка встретила его юмором. "Я пошутила, что там смогу совершить маневр даже я, и намекнула, что водитель, наверное, купил свои права", – цитирует жертву нападения "Московский Комсомолец".

Женщина рассказала, что шофер отреагировал на шутку очень резко и отказался везти. Они с подругой начали настаивать на продолжении поездки, так как деньги за пользование такси с них все равно снимут. Тогда мужчина завез их в соседний двор, вытащил из автомобиля и накинулся на упавшую лицом на асфальт женщину.

"Мужчина начал бить меня ногами. Подруга пыталась остановить его, но он продолжал прыгать по мне", – поделилась пострадавшая. Выместив агрессию на беззащитной пассажирке, озверевший шофер уехал с места преступления.

Москвичку доставили в больницу, где ей диагностировали перелом носа и ноги, многочисленные ушибы и ссадины. Полиция уже установила личность нападавшего. Оказалось, что это некий 46-летний уроженец Воронежской области Сергей. Мужчина подрабатывал в такси на арендованной машине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стаж злоумышленника за рулем – 20 лет. Он имеет двоих детей и ранее неудачно баллотировался в депутаты Борисоглебской городской Думы в Воронежской области.