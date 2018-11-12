Лайнер из Москвы аварийно сел в Норильске

В аэропорту Норильска совершил аварийную посадку Boeing 737-800. У вылетевшего из Москвы борта во время захода на посадку возникли проблемы с закрылками, передает "360".
Экипаж смог благополучно опустить Boeing на взлетно-посадочную полосу, пишет newizv.ru. В результате инцидента никто не пострадал.
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