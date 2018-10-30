Бразильского футболиста убили после зверских пыток

На улице города Сан-Жозе-дус-Пиньяйс было обнаружено обезображенное тело полузащитника футбольного клуба "Сан-Бенту" Даниэла Фрейтаса, передает телеканал "360". Судя по всему, перед убийством спортсмена зверски пытали.

У несчастного отрезаны гениталии, а голова практически отделена от тела. По факту случившегося проводится расследование.