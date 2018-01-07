У станции метро в Швеции произошел взрыв

Около станции метро Ворбю в Стокгольме прогремел взрыв, передает телеканал "360". В результате произошедшего серьезно пострадал один человек. По сообщениям местной полиции, мужчина поднял с земли неустановленный предмет, который затем сдетонировал. Место происшествия оцеплено полицией.
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