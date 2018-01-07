На самой высокой горе в Южной Америке застряли россиянки

На вершине самой высокой горы в Южной Америке -Аконкагуа на западе Аргентины – оказались заблокированы две девушки из России, передает телеканал "360". У них закончилась провизия, а палатку унесло штормовым ветром. Позже им удалось выбраться и начать спуск. Подробностей произошедшего не уточняется.
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