На севере Москвы полицейский застрелил преступника при задержании

На 4-й улице Марьиной Рощи в Москве произошло убийство. Полицейский застрелил преступника во время задержания.
Злоумышленник попытался наброситься с ножом на сотрудника МВД, из-за чего страж порядка был вынужден открыть огонь. Пострадавший скончался на месте. По факту случившегося проводится проверка, передает РЕН ТВ.
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