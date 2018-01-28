На севере Москвы полицейский застрелил преступника при задержании

На 4-й улице Марьиной Рощи в Москве произошло убийство. Полицейский застрелил преступника во время задержания.

Злоумышленник попытался наброситься с ножом на сотрудника МВД, из-за чего страж порядка был вынужден открыть огонь. Пострадавший скончался на месте. По факту случившегося проводится проверка, передает РЕН ТВ.