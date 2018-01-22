Семеро украинцев погибли при атаке на отель в Кабуле

Во время нападения группы вооруженных людей на отель в Кабуле погибли семеро граждан Украины, передает RT со ссылкой на украинского посла в Таджикистане и Афганистане Виктора Никитюка. Атака произошла 20 января. По данным СМИ, в результате погибли 43 человека. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Талибан".