Полиция разыскивает невероятно красивую девочку

Столичное управление МВД России распространило фотографию пропавшей без вести Анастасии Поляк 2003 года рождения. Сообщается, что девочка ушла из дома на Варшавском шоссе 12 января и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. В момент исчезновения она была одета в темную куртку, темную кофту, темные джинсы и кроссовки белого цвета. На вид девочке 13-15 лет, славянской внешности, худощавого телосложения. Из особых примет – татуировка в виде розы с лепестками на левом боку. Пораженные москвичи отмечают, что девочка очень красивая и сильно переживают за ее судьбу. О ее местанахождении полиция просит сообщать по телефону (499) 320-55-16 или в службу "102" (с мобильных номеров – "112").