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Происшествия

Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи

Фото: GLOBAL LOOK press/Kerstin Langenberger
Недавно поженившиеся Марелиз и Райан Дрейнер сильно пострадали во время медового месяца в Южной Африке. Влюбленные решили сделать совместное красивое фото, которое стало причиной ЧП.
прочитано 207 раз

У молодых супругов был составлен список фотографий, которые они планировали сделать в путешествии. Влюбленные позировали на одном из скалистых берегов на фоне океана. Они дожидались, когда появится высокая волна.

Внезапно сильным ударом воды парня и девушку сбросило со скалы на камни. Все это оказалось запечатлено на камеру. Девушка получила перелом ноги в двух местах, ей провели операцию – вставили титановую пластину и 12 винтов, сообщает The Sun. Молодая жена провела в больнице два дня. Несмотря на травму, она планирует продолжить путешествие.

Отметим, что чаще всего жертвами собственной беспечности в погоне за эффектными селфи становятся подростки. Ранее трагедия произошла с 15-летним школьником в Перми. Вместе с товарищем он забрался на опору ЛЭП с напряжением 110 киловольт ради того, чтобы сделать эффектный снимок. В результате удара током он погиб. Второй мальчик выжил.

Еще одно смертельное селфи сделал в марте прошлого года на юге столицы 16-летний юноша. Он сорвался с башенного крана и от полученных при падении травм погиб. Он выложил в соцсеть фотографию, сделанную за несколько минут до трагедии.

Автор: Людмила Фоканова19 января 2018, 14:54

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