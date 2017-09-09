В центре Москвы расстреляли прохожих

На Комсомольской площади столицы неизвестный открыл стрельбу. По предварительным данным, двое молодых мужчин поссорились с прохожим. В ходе конфликта горожанин достал травматический пистолет и выстрелил в обидчиков, передает "360".

Инцидент произошел в ночь на 9 сентября. В настоящее время пострадавшие госпитализированы с множеством огнестрельных ранений.