Мужчина на Mercedes рвался в Кремль "поговорить с Путиным"

Житель Ростова-на-Дону пытался въехать в московский Кремль на автомобиле Mercedes. Машину остановили возле ворот Боровицкой башни. Водитель заявил, что приехал к президенту Владимиру Путину для важного разговора.

При этом мужчина принялся рассказывать, что долго ехал до столицы, спрашивал дорогу у людей. По словам ростовчанина, в пути кто-то за ним неустанно следил, пишет "МК".

Сотрудники ФСО вызвали к Кремлю наряд полиции, водителя переправили в ОМВД по району Китай-город, где он продолжил нести всякую околесицу. В итоге в отделение приехала бригада медиков, мужчину доставили в специализированную лечебницу.