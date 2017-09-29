Москвичка дала отпор насильнику в подъезде

В Сеть попало видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома на улице Пришвина в Москве. Пользователь, выложивший запись, сообщил: "На подругу моей дочери Анну в нашем подъезде напал вот этот подонок. Москва, Бибирево".

Девушка зашла в подъезд, следом за ней – мужчина. Злоумышленник прижал ее к стене, но та его оттолкнула. Некоторое время они разговаривали, а после мужчина начал заламывать девушке руки и пытался склонить к сексу.

В результате жертве пришлось достать нож, но нападавший попытался вырвать его. Завязалась борьба, в ходе которой насильник несколько раз ударил девушку по голове. Ей удалось открыть дверь и выбежать из подъезда. Преступник вышел следом за ней. По некоторым данным, девушка смогла оказать сопротивление и обратить мужчину в бегство.