Москвичка дала отпор насильнику в подъезде
Девушка зашла в подъезд, следом за ней – мужчина. Злоумышленник прижал ее к стене, но та его оттолкнула. Некоторое время они разговаривали, а после мужчина начал заламывать девушке руки и пытался склонить к сексу.
В результате жертве пришлось достать нож, но нападавший попытался вырвать его. Завязалась борьба, в ходе которой насильник несколько раз ударил девушку по голове. Ей удалось открыть дверь и выбежать из подъезда. Преступник вышел следом за ней. По некоторым данным, девушка смогла оказать сопротивление и обратить мужчину в бегство.
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