Строитель обокрал квартиру москвича на миллион рублей

В столице мужчина, делавший ремонт в квартире, обокрал заказчика. Преступник воспользовался доступом в помещение и вынес оттуда 950 тысяч рублей, ювелирные изделия, а также ордена и медали ВОВ, передает РЕН ТВ.
Общая сумма ущерба превысила миллион рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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