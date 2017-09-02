В центре Москвы предотвратили массовую драку школьников

В парке Горького предотвращена массовая драка. По данным телеграм-канала Mash, побоище хотели устроить школьники.
Молодые люди собрались у фонтана, однако их быстро заметили сотрудники охраны. В итоге задержаны 11 школьников, их уже передали родителя.
По словам задержанных, драться они собирались из-за девушки. При этом часть школьников заявили, что просто гуляли.
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