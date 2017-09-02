В Москве бывший мэр умер от рака

В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков. Он умер в Центральной клинической больнице, передает РЕН ТВ.
75-летний бывший градоначальник был госпитализирован в августе этого года. В столичной клинике у Черепкова диагностировали рак четвертой стадии.
Виктор Черепков был мэром Владивостока с 1993 по 1998 год. В это же время он попал в коррупционный скандал и был дважды отстранен от должности.
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