В Москве бывший мэр умер от рака

В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков. Он умер в Центральной клинической больнице, передает РЕН ТВ.

75-летний бывший градоначальник был госпитализирован в августе этого года. В столичной клинике у Черепкова диагностировали рак четвертой стадии.

Виктор Черепков был мэром Владивостока с 1993 по 1998 год. В это же время он попал в коррупционный скандал и был дважды отстранен от должности.