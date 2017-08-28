В Москве закончился сезон отключений горячей воды

В Москве закончился сезон отключений горячего водоснабжения, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на пресс-службу Московской объединенной энергетической компании (МОЭК). За это время к работе в осенне-зимней период были подготовлены 15,6 тысячи километров тепловых сетей.Из-за аномальных холодов вначале лета работы начались на три недели позже запланированного срока, однако все их удалось завершить в запланированные сроки.
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