Под Москвой в ДТП с микроавтобусом погибли двое

В Можайском районе Подмосковья микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с автомобилем "Москвич". ДТП произошло на 121-м километре Минского шоссе, передает "Интерфакс".
Жертвами автоаварии стали два человека, они находились в легковушке. Еще один человек получил тяжелые травмы, в настоящее время он госпитализирован.
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