В Москве столкнулись два автобуса

"В результате столкновения двух автобусов на улице Центральная в поселке Внуково пострадали две женщины и один мужчина. Пострадавшие переданы бригаде "скорой помощи". В результате ДТП перекрыта одна полоса проезжей части в сторону Москвы", – сообщили правоохранители агентству "Москва".



По предварительным данным, из-за столкновения один из автобусов вылетел с дороги. В пресс-службе ГИБДД подробностей не сообщают, подтверждая лишь факт ДТП.