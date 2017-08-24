В США пожилой мужчина захватил заложников в ресторане

В городе Чарльстон (США) пожилой афроамериканец захватил заложников в ресторане. Мужчина проник в заведение через заднюю дверь, произвел предупредительный выстрел и перекрыл все выходы из здания.
Полиция ведет переговоры со злоумышленником, сообщает The Post and Courier. Информации о пострадавших нет.
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