В США пожилой мужчина захватил заложников в ресторане

В городе Чарльстон (США) пожилой афроамериканец захватил заложников в ресторане. Мужчина проник в заведение через заднюю дверь, произвел предупредительный выстрел и перекрыл все выходы из здания.

Полиция ведет переговоры со злоумышленником, сообщает The Post and Courier. Информации о пострадавших нет.