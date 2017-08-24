Аэропорт Домодедово затопило
Протечку оперативно устранили клининговые службы. Происшествие не повлияло на работу воздушной гавани, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Домодедово.
"Мы будем и дальше отслеживать обстановку и при необходимости принимать меры", – заявил представитель воздушной гавани. Ролик публикует Lenta.ru.
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