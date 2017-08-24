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Происшествия

Аэропорт Домодедово затопило

Фото: wikipedia.org
Днем 24 августа в здании одного из терминалов аэропорта Домодедово протекла крыша. Очевидцы запечатлели на видео последствия потопа.
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Протечку оперативно устранили клининговые службы. Происшествие не повлияло на работу воздушной гавани, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Домодедово.

"Мы будем и дальше отслеживать обстановку и при необходимости принимать меры", – заявил представитель воздушной гавани. Ролик публикует Lenta.ru.

Автор: Евгений Мышко24 августа 2017, 20:44

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