Аэропорт Домодедово затопило

Днем 24 августа в здании одного из терминалов аэропорта Домодедово протекла крыша. Очевидцы запечатлели на видео последствия потопа.

Протечку оперативно устранили клининговые службы. Происшествие не повлияло на работу воздушной гавани, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе Домодедово.

"Мы будем и дальше отслеживать обстановку и при необходимости принимать меры", – заявил представитель воздушной гавани. Ролик публикует Lenta.ru.