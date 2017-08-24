Умер знаменитый балетмейстер Владимир Василев

В России на 87-м году жизни скончался главный балетмейстер Государственного академического театра классического балета Владимир Василев. Причины смерти не сообщаются.

Прощание с артистом состоится 26 августа. "Похороны пройдут на Зеленковском кладбище", – отметили в пресс-службе театра.