В Москве обокрали здание Казначейства России

В Москве в ночь на 24 августа произошло дерзкое ограбление. Преступники пробрались в здание Казначейства России и вынесли оттуда ценные вещи.

Проникнуть в строение им удалось с помощью строительных лесов, установленных для проведения работ по реконструкции. Злоумышленники задержаны, передает РЕН ТВ.