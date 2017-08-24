В Москве обокрали здание Казначейства России

В Москве в ночь на 24 августа произошло дерзкое ограбление. Преступники пробрались в здание Казначейства России и вынесли оттуда ценные вещи.
Проникнуть в строение им удалось с помощью строительных лесов, установленных для проведения работ по реконструкции. Злоумышленники задержаны, передает РЕН ТВ.
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