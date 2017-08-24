В Москве обстреляли водителя автобуса

В Москве в результате дорожного конфликта пострадал водитель рейсового автобуса №540. Его обстреляли из пневматического пистолета.
Нападение совершил водитель легкового автомобиля Opel. Он произвел два выстрела в сторону шофера, когда тот подошел к иномарке. В результате случившегося пострадавший получил ранения руки и живота. Полиция разыскивает злоумышленника, передает сайт "Московский комсомолец".
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