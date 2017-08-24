В Москве нашли тело с огнестрельным ранением

В ночь на 24 августа в одном из домов в дачном кооперативе "Советский писатель" в Первомайском поселении в Новой Москве было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением, передает сайт НТВ.Ru. С места происшествия изъято оружие. Выясняются обстоятельства произошедшего. В частности, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.
Торжественную линейку не будут проводить из-за праздника Курбан-байрама
Продюсер рассекретил фотографию малышки
Актриса появилась на публике после того, как обварилась кипятком
Эксперты уверены: парад американских войск – признак зависимости от США