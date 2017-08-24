В Москве нашли тело с огнестрельным ранением

В ночь на 24 августа в одном из домов в дачном кооперативе "Советский писатель" в Первомайском поселении в Новой Москве было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением, передает сайт НТВ.Ru. С места происшествия изъято оружие. Выясняются обстоятельства произошедшего. В частности, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.