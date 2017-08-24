В центре Киева застрелили иностранца

На официальной странице Главного управления национальной полиции в Киеве появилась информация, что в ночь на 24 августа на улице Шота Руставели в центре города была слышна стрельба. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело молодого человека 1988 года рождения с огнестрельными ранениями. Сообщается, что погибший был гражданином другого государства, однако не указывается, какого именно. Полиция начала поиск причастных к совершению преступления. Известно, что убийцы перемещались на автомобиле Volkswagen. В Киеве объявлен план "Перехват". Правоохранители ищут возможных очевидцев произошедшего, а также камеры наружного наблюдения, на которые могло попасть убийство.