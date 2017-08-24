Мертвый пенсионер месяц пролежал в квартире на востоке Москвы

В столичную полицию обратились граждане, которые сообщили о трупном запахе, исходящем из одной из квартир дома на Новосибирской улице на востоке Москвы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины 1954 года рождения с гнилостными изменениями, передает агентство городских новостей "Москва". Смерть пенсионера наступила около месяца назад. Для установления причины смерти тело направлено в морг. Выясняются все обстоятельства произошедшего.