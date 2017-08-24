В квартире на юге Москвы нашли мумию

В одной из квартир дома на Болотниковской улице на юге Москвы обнаружено мумифицированное тело женщины 1953 года рождения, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителя правоохранительных органов столицы. Страшную находку сделала сестра погибшей 1949 года рождения. Сообщается, что смерть пенсионерки наступила приблизительно месяц назад. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.