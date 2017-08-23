Женщину-инвалида задержали за убийство рецидивиста

Полиция задержала 44-летнюю женщину-инвалида II группы по подозрению в убийстве рецидивиста, отбывшего три срока за побои и угрозы убийством, передает РИА Новости. По версии следствия, подозреваемая заколола мужчину на лестничной площадке, нанеся ему три удара маникюрными ножницами в область сердца. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".