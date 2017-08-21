В Техасе задержали пытавшегося заложить бомбу мужчину

Американские правоохранительные органы задержали 25-летнего Эндрю Шнека, который пытался заложить бомбу под памятник конфедератам в парке города Хьюстон в Техасе, передает RT. Монумент, который хотел уничтожить задержанный, посвящен лейтенанту армии конфедератов во время Гражданской войны в США Ричарду Даулингу.
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