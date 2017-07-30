Следователи займутся покушением "соцработников" на пенсионерку в Москве

Столичное управление Следственного комитета России проводит проверку по факту покушения на пенсионерку. Предположительно, 88-летняя женщина стала жертвой "черных риелторов": они представились соцработниками.
Злоумышленники втерлись в доверие к пострадавшей и заключили договор ренты, а затем покушались на ее жизнь и здоровье, сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование происшествие взял на особый контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Примадонна провела на сцене всего несколько минут
Примадонна рассказала, что и кто ее могут тронуть
Президент приписал художника к культурному наследию Украины
Балерина затеяла ремонт