Следователи займутся покушением "соцработников" на пенсионерку в Москве

Столичное управление Следственного комитета России проводит проверку по факту покушения на пенсионерку. Предположительно, 88-летняя женщина стала жертвой "черных риелторов": они представились соцработниками.

Злоумышленники втерлись в доверие к пострадавшей и заключили договор ренты, а затем покушались на ее жизнь и здоровье, сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование происшествие взял на особый контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.