В Москве девушку убило газонокосилкой

Жительница Новой Москвы погибла от удара током от электрической газонокосилки. Происшествие случилось, когда женщина приводила в порядок участок: она не заметила, как провод устройства намотался на работающую леску.

Тело погибшей обнаружила ее 4-летняя дочь. Она позвала на помощь бабушку, та вызвала врачей, но медикам оставалось лишь констатировать смерть, передает Life.ru.