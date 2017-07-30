В Москве из горящего дома спасли пять человек

В Москве в ночь на 30 июля произошел крупный пожар. По данным МЧС, возгорание случилось на первом этаже многоквартирного дома на Затонной улице.

Спасателям удалось вывести из горящего здания пять человек. Пожар был ликвидирован, по факту происшествия проводится проверка, сообщили в столичном управлении МЧС.