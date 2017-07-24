Девушка сняла смерть младшей сестры

Жительница штата Калифорния, Обдулиа Санчес и ее сестра Жаклин попали в страшное ДТП. Их машина перевернулась и врезалась в ограждение с колючей проволокой. Жаклин погибла. Всю поездку Обдулиа транслировала в Instagram и не прекратила даже после того, как поняла, что младшая сестра мертва.

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