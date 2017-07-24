Девушка сняла смерть младшей сестры
В день трагедии 18-летняя Обдулиа Санчес села за руль в состоянии алкогольного опьянения, передает The Sun. После ДТП она подошла к трупу 14-летней Жаклин и показала его своим подписчикам. "Я только что убила свою сестру. Я знаю, что меня отправят в тюрьму, но мне плевать. Прости, малышка", – сказала она на камеру. Позднее родители покойной рассказали, что их семья готовилась к празднованию 15-летия Жаклин. Стражи порядка обвинили Обдулию в непреднамеренном убийстве.
Внимание! В видео присутствуют шокирующие сцены.
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