Скончался актер из "Глухаря" и "Ранеток"

Популярный российский актер Сергей Бездушный скончался на 54-м году жизни. Долгое время он боролся с тяжелой болезнью, передает НСН.
Бездушный работал в театре Прибалтики, театре на Таганке и МХАТ имени Горького. Телезрители запомнят его по ролям в сериалах "Глухарь", "Ранетки", а также фильмах "Галина" и "Жуков".
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