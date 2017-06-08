Чемпион России устроил драку со стрельбой в Москве

Чемпион России по греко-римской борьбе Мигран Арутюнян оказался замешан в драку со стрельбой. Инцидент произошел в автоателье в центре Москвы.

Мигран Арутюнян, 28-летний борец греко-римского стиля, оказался замешан в неприятную историю. Его беседа с Савмелом Аведяном в одном из московских автосалонов закончилась потасовкой.

Внезапно прогремел выстрел. Аведян получил ранение в ногу. Приехавшая в скором времени на место происшествия полиция выяснила, что у Арутюняна был с собой зарегистрированный травматический пистолет.

Как рассказали правоохранителям оба участника ссоры, выстрел был сделан случайно, когда они в запале потасовки зацепили заряженный пистолет. Горячие парни не стали выдвигать взаимных претензий. Аведян от госпитализации отказался.

Российский и армянский борец греко-римского стиля в весовой категории до 66 килограммов, серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года, чемпион России 2012 года, чемпион Армении 2013 года, вице-чемпион Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса Мигран Арутюнян родился 25 марта 1989 года в Вагаршапате Армянской ССР. Спортсмен имеет два гражданства – России и Армении. На Олимпиаде в Рио в 2016 году взял серебро, но болельщики посчитали, что их кумир заслуживает золота и даже создали по этому поводу петицию в Сети.