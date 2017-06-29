Украинец изнасиловал американца на фестивале пива

Инцидент произошел на фестивале пива Октоберфест в Мюнхене. Пьяный украинец изнасиловал находящегося без сознания американского туриста.

Свою 32-летнюю жертву 38-летний гражданин Украины нашел на холме Котцхугель за пивными палатками. Именно там многие гости фестиваля отдыхают после праздника.

О происшествии рассказали два испанских туриста. Они снимали инцидент на камеру, но, по законам Германии, это видео не было обнародовано. "Сначала мы подумали, что он грабит его. Он схватил его за штаны спереди, и тут мы увидели характерные движения, это нас удивило", – цитирует свидетелей насилия The Daily Mail.

В суде украинец признался в содеянном, отметив при этом, что плохо помнит события злополучного вечера 1 октября 2016 года. "Я не знаю, зачем сделал это, я не гомосексуалист. Думаю, что он был согласен, иначе я бы никогда так не поступил", — заявил мужчина.

Насильник признался, что принудил находящегося без сознания американца к оральному сексу. За свое преступление он получил лишь два года условно, поскольку заявил в суде, что "не смог справиться с собой" после шести литров пива. Американец в суде не появлялся.

Октоберфест – фольклорный фестиваль, ежегодно проводимый в Мюнхене (Германия). Является самым большим народным гулянием в мире. Он ежегодно привлекает около шести миллионов посетителей. Продолжительность праздника в среднем составляет 16 дней. Фестиваль отличается большим количеством пивных палаток и разнообразных аттракционов.