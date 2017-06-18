Большое интервью Путина Голубкина выходит за Ливанова Смерть Илоны Новоселовой Эксклюзив Дом-2

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Происшествия

Тела пропавших матросов нашли на эсминце США

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В затопленных каютах эсминца ВМС США "Фитцжеральд" поисковово-спасательная команда обнаружила тела моряков, которые ранее считались пропавшими без вести, говорится в сообщении на официальном сайте командования Седьмого флота США. Погибших отправили в военно-морской госпиталь в японском городе Йокосука для опознания. Их семьям будет оказана необходимая поддержка.

Напомним, 17 июня возле берега японской префектуры Сидзуока американский военный корабль столкнулся с филиппинским контейнеровозом. Сообщалось о двух пострадавших и семи пропавших без вести американских матросах. Эсминец получил серьезные повреждения.

18 июня 2017, 10:54

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