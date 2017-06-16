Пассажирский самолет с хлещущим из бака топливом попал на видео

Рейс United Airlines из Нью-Йорка в Венецию отменили из-за масштабной утечки топлива у воздушного судна. ЧП заметила пассажирка лайнера, сняв происходящее на видео.

Это случилось 13 июня в аэропорту Ньюарк Либерти. Самолет уже готовился к взлету, но одна из путешественниц вовремя увидела бьющую из-под левого крыла мощную струю, проинформировав о ЧП экипаж. Пассажиров отмененного рейса разместили в гостиницах, а позже отправили в Италию на других лайнерах, сообщает Business Insider.