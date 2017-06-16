В Москве юноши бросили с крыши в полицейских гранату

На крыше одного из домов в столичном районе Бутово двое молодых людей в возрасте 18 лет устроили вечеринку. Жильцы тут же пожаловались на шум в полицию, сообщает паблик Mash.

Когда к месту инцидента подъезжал наряд ППС, юноши бросили в стражей порядка гранату. Сотрудники правоохранительных органов оцепили двор и изучили снаряд. Оказалось, что граната была учебной. Хулиганов задержали, однако вскоре отпустили.