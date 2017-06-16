Стрельба в продуктовом в центре Москвы попала на видео

Трое мужчин открыли стрельбу в продуктовом магазине на Пресненской улице. Хулиганы начали пальбу после ссоры с охранником. В результате инцидента есть пострадавшие. Злоумышленники скрылись с места происшествия, передает РЕН ТВ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время стрелявшие были задержаны. Инцидент попал на видео, его уже изучают правоохранители.