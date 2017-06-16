В Москве автоугонщик ранил ножом полицейского

На юго-востоке Москвы полицейский заметил, как мужчина разбил стекло автомобиля Volvo и пытался вскрыть замок. Сотрудник МВД попытался задержать преступника. Но в результате получил ножевое ранение, а злоумышленник скрылся, передает НТВ.
Инцидент произошел на улице Маршала Голованова. Полицейский в момент ЧП находился не на службе.
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