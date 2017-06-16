Босой домушник выдал себя полиции за хозяина квартиры

Проверяя по вызову жителей многоквартирный дом, полицейские застигли входящего в квартиру босого мужчину. Настоящий хозяин квартиры в это время мирно спал в комнате.

Жители жилого дома в Иманте на бульваре Анниньмуйжас сообщили, что в их подъезде пропал свет и происходит что-то подозрительное. На вызов рижан прибыл наряд полиции.

Обходя многоквартирный дом, на одной из лестничных клеток стражи порядка заметили босого мужчину. Тот как раз пытался незаметно в темноте проскользнуть в одну из квартир. Полицейских такое поведение насторожило. Они попросили мужчину задержаться и предъявить документы, доказывающие, что он имеет право находиться в квартире.

В ходе проверки оказалось, что подозрительный тип не имеет никакого отношения к квартире, в которой он пытался скрыться. Зайдя в двери, полицейские обнаружили лежащий на полу кошелек, а в одной из комнат – мирно спящего настоящего владельца жилья.

Обескураженный визитом стражей порядка хозяин квартиры показал, что впервые видит босого незнакомца. Кстати, не находит он и своего кошелька.

Непрошеный гость, босой сорокалетний домушник, отправился в участок для дачи показаний. Кошелек возвращен законному владельцу.