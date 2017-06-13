В Москве ребенок съел кашу и впал в состояние клинической смерти

В столице госпитализировали полуторагодовалого ребенка после того, как накормили кашей. Малыш попал в больницу в состоянии клинической смерти с нарушением дыхания, передает сетевое издание m24.ru.

По предварительным данным, в дыхательные пути ребенка попали инородные субстраты. В настоящее время он в тяжелом состоянии и находится в отделении интенсивной терапии. Известно, что малыш с рождения страдает неврологическим заболеванием центральной нервной системы, ему пришлось делать шунтирование головного мозга.