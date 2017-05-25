Вертолет врезался в дом в американском городе

В промышленном районе города Нью-Касл в штате Делавер на восточном побережье США медицинский вертолет врезался в здание, передает Associated Press. Сообщается, что в момент аварии на борту находился только пилот. Его тело было найдено на месте крушения. Зданию и стоящим поблизости автомобилям был причинен незначительный ущерб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.