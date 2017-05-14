На севере Москвы по улице ползал трехметровый питон

Во дворе одного из домов на севере столицы обнаружен трехметровый питон. Животное лежало возле мусорных баков. Инцидент произошел на Дмитровском шоссе, передает агентство "Москва".
На место ЧП выехали полицейские. Как питон оказался на улице предстоит выяснить правоохранителям.
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