Столкновение поездов в Москве попало на видео
На опубликованных кадрах видно, как во время столкновения поездов в составе резко гаснет свет. Люди начинают успокаивать друг друга и пытаются выяснить, все ли выжили в результате аварии. По всей видимости, ролик один из пассажиров записал для своего аккаунта Instagram.
Напомним, в результате происшествия пострадали порядка 30 человек, 11 из них были госпитализированы после осмотра. По предварительным данным, поезда столкнулись из-за технической неполадки: один из составов начал экстренное торможение, чтобы не сбить пешехода, после чего поехал назад и врезался в другой.
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