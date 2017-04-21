На месте теракта в Париже нашли метку "ИГ"

На месте стрельбы в Париже правоохранители обнаружили записку, в которой содержится упоминание запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", передает Life.ru. Своеобразная метка террористов была найдена рядом с телом стрелка.
Напомним, "ИГ" уже взяло на себя ответственность за случившееся. Поздним вечером 20 апреля двое преступников подъехали на автомобиле к стражам порядка на Елисейских Полях. Один из злоумышленников открыл стрельбу, предположительно из автомата, и был уничтожен ответным огнем. Жертвой нападения стал один полицейский.
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