На месте теракта в Париже нашли метку "ИГ"

На месте стрельбы в Париже правоохранители обнаружили записку, в которой содержится упоминание запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", передает Life.ru. Своеобразная метка террористов была найдена рядом с телом стрелка.

Напомним, "ИГ" уже взяло на себя ответственность за случившееся. Поздним вечером 20 апреля двое преступников подъехали на автомобиле к стражам порядка на Елисейских Полях. Один из злоумышленников открыл стрельбу, предположительно из автомата, и был уничтожен ответным огнем. Жертвой нападения стал один полицейский.

